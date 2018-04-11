“Çocuklarımı kaçırmadım, velayetleri bende”
Ebru Şallı’nın sevgilisi işadamı Uğur Akkuş, boşanma davası açan eşi Gonca Akkuş’a iftira ve hakaret içerikli haber yaptırdığı iddiasıyla bin liralık tazminat davası açtı. Davalı Gonca Akkuş hiçbir yere açıklama yapmadığını, sadece sosyal medya hesabından çocuklarının kaçırılmasından dolayı acı çektiği yönünde bir paylaşımda bulunduğunu öne sürerken Uğur Akkuş ise çocuklarını kaçırmadığını, mahkemenin çocukların velayetini kendisine verdiğini söyledi.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde boşanma davası süren çiftten “ağır derecede majör depresif” tanısı konulan Gonca Akkuş’un rahatsızlığı nedeniyle çocukların velayetinin Uğur Akkuş’a verildiği belirtildi. Gonca Akkuş bir gazetede çıkan açıklamalarıyla Uğur Akkuş’un şeref ve saygınlığını rencide ettiği öne sürüldü.
KAMUOYUNDA ‘ÇOCUKLARINI KAÇIRAN’ İZLENİMİ VERİLDİ
Gazetede çıkan haberde Gonca Akkuş’un “Mahkemeden nasılsa böyle bir karar çıkmış ama Allah’a şükür herhangi bir rahatsızlığım yok. Boşanırken bana para vermemek için her yolu deniyor. Çocuklarımın geçici velayetini almış. Ancak bu ona evlatlarımın yerlerini bana bildirmeden kaçırma hakkı vermez. Şu an çocuklarıma ulaşamıyorum. Çok canımı yaktılar. Çocuklar çok ufak ve benden hiç ayrılmamışlardı. Zinayı onlar yapıyor, acısını biz çekiyoruz. Hiçbir şey almadan boşanmamı istiyorlar” sözleriyle Uğur Akkuş’a yönelik iftira ve hakaretlerini sürdürdüğü iddia edildi.
İNSTAGRAMDAN SONRA BU HABER ÇIKTI
Davanın geçen hafta görülen duruşmasına katılan Gonca Akkuş, “Ben aldatılmam nedeni ile çektiğim acıdan dolayı beyanatta bulunmadım. Gazetede çıkan beyanı da ben vermedim. Sadece instagram hesabımda çocuklarımı kaçırmasından dolayı acı çektiğime dair yazı yazdım. Bu gazete haberi de ondan sonra çıktı. Bu konuyla ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi” dedi.
Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi nedeniyle ertelendi.
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