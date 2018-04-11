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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
11.04.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

“Çocuklarımı kaçırmadım, velayetleri bende”

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
“Çocuklarımı kaçırmadım, velayetleri bende”

Ebru Şallı’nın sevgilisi işadamı Uğur Akkuş, boşanma davası açan eşi Gonca Akkuş’a iftira ve hakaret içerikli haber yaptırdığı iddiasıyla bin liralık tazminat davası açtı. Davalı Gonca Akkuş hiçbir yere açıklama yapmadığını, sadece sosyal medya hesabından çocuklarının kaçırılmasından dolayı acı çektiği yönünde bir paylaşımda bulunduğunu öne sürerken Uğur Akkuş ise çocuklarını kaçırmadığını, mahkemenin çocukların velayetini kendisine verdiğini söyledi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde boşanma davası süren çiftten “ağır derecede majör depresif” tanısı konulan Gonca Akkuş’un rahatsızlığı nedeniyle çocukların velayetinin Uğur Akkuş’a verildiği belirtildi. Gonca Akkuş bir gazetede çıkan açıklamalarıyla Uğur Akkuş’un şeref ve saygınlığını rencide ettiği öne sürüldü. 

KAMUOYUNDA ‘ÇOCUKLARINI KAÇIRAN’ İZLENİMİ VERİLDİ

Gazetede çıkan haberde Gonca Akkuş’un “Mahkemeden nasılsa böyle bir karar çıkmış ama Allah’a şükür herhangi bir rahatsızlığım yok. Boşanırken bana para vermemek için her yolu deniyor. Çocuklarımın geçici velayetini almış. Ancak bu ona evlatlarımın yerlerini bana bildirmeden kaçırma hakkı vermez. Şu an çocuklarıma ulaşamıyorum. Çok canımı yaktılar. Çocuklar çok ufak ve benden hiç ayrılmamışlardı. Zinayı onlar yapıyor, acısını biz çekiyoruz. Hiçbir şey almadan boşanmamı istiyorlar” sözleriyle Uğur Akkuş’a yönelik iftira ve hakaretlerini sürdürdüğü iddia edildi.

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Ebru Şallı: Uğura pilates yaptırıyorum
Ebru Şallı: Uğur'a pilates yaptırıyorum

İNSTAGRAMDAN SONRA BU HABER ÇIKTI

Davanın geçen hafta görülen duruşmasına katılan Gonca Akkuş, “Ben aldatılmam nedeni ile çektiğim acıdan dolayı beyanatta bulunmadım. Gazetede çıkan beyanı da ben vermedim. Sadece instagram hesabımda çocuklarımı kaçırmasından dolayı acı çektiğime dair yazı yazdım. Bu gazete haberi de ondan sonra çıktı. Bu konuyla ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi” dedi.

Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi nedeniyle ertelendi.

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Ebru Şallıdan Uğur Akkuş sorusuna yanıt: Yakında el ele görürsünüz
Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş sorusuna yanıt: Yakında el ele görürsünüz
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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