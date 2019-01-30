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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Çocuklar için sanat maratonu

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Çocuklar için sanat maratonu

31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek Çocuk Sanat Festivali’nin direktörleri Tomru Dereköylü, Can Korur ve festivalde atölyeler düzenleyecek olan ünlü oyuncu Ragıp Savaş, projenin detaylarını anlattı.

Çocuk Sanat Festivali nasıl ortaya çıktı?

- Can Korur: Çocuklarımızla hafta sonlarımızı AVM’lerde geçirmekten çok sıkılmıştık. Çocukları aynı gün içerisinde sanatın pek çok dalıyla buluşturmayı hedefledik. Böyle bir hayal ile yola çıktık. Sağ olsun sanatçı dostlarımız da bize kapıları açtı. 

Türkiye’de böyle bir etkinlik ilk defa yapılıyor, değil mi?

- Tomru Dereköylü: Bu büyüklükte bir festival ilk kez yapılıyor. Daha önce küçük çaplı girişimler tabii ki olmuş. Ama sanatın tüm dallarının tek çatı altında toplandığı ve çocukların aynı yerde bu kadar çok aktiviteyle bir araya getirildiği ilk ve tek etkinlik diyebiliriz.

Festivalde yer alacak ünlü isimlerle yolunuz nasıl kesişti?

- Can Korur: Eğitimci ve sanatçı olmadığımız için bu iki eksiğimizi tamamlayacak sanatçı ve eğitimcilerle buluşmamız gerekiyordu. Devrim Erbil, Tan Sağtürk, Ragıp Savaş ve Yiğit Yazıcı sağ olsunlar bize çok yol açtılar. Onlarla hayalimizi paylaştığımızda en az bizim kadar heyecanlandılar.

Bir sanatçı olarak çocuk festivallerini nasıl yorumluyorsunuz?

- Ragıp Savaş: Bu proje bize geldiği zaman çok heyecanlandık. Çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak için hayallerim vardı. Hayalimdeki iş bana geldi aslında. Can ve Tomru “Sanatçı dostlarımız bize destek oldu” diyor ama benim de hayalimi gerçekleştirebilmem için onların branşındaki insanlara ihtiyacım vardı. Herkes doğru insanları buldu. Bu festivali başka platformlara taşırsak daha da mutlu olacağız.

Çocuklar için sanat maratonu

GÜNDE 5 BİN ZİYARETÇİYE GÖRE HAZIRLIK YAPTIK

Festivalde nasıl atölyeler düzenleyeceksiniz?

- Ragıp Savaş: Ragıp Savaş Sanat Akademisi olarak bir kukla atölyemiz var. Çocuklar eğitmenleriyle beraber kukla yapacaklar. Daha sonra bu kuklaları oynatmaya ve konuşturmaya başlayacaklar. Yaratıcı drama atölyemizde yaratıcı drama liderleriyle birlikte oyunlar oynayacaklar. 4 günde yapılabilecek en iyi içerikleri yapacağız çocuklar için. Zaten tüm festival boyunca çocuklarla olacağım.

Festivalin hazırlık aşaması ne kadar sürdü?

- Tomru Dereköylü: 6 ay sürdü. 

Kaç ziyaretçi hedefliyorsunuz?

- Can Korur: Günlük 5 bin ziyaretçiye göre bütün operasyonumuzu hazırlamış bulunmaktayız. Tüm atölyelerimizle, tiyatro gösterilerimizle 5 bin kişiyi rahatlıkla ağırlayabilecek bir yapımız var. Hedefimiz 20 bin ziyaretçi.

Çocukların sanata yönlendirilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

- Ragıp Savaş: Maalesef bu konuda biraz eksik kaldığımızı düşünüyorum. Çocukların hayatına dokunabilmek, onlara bu işi anlatabilmek çok önemli. Sanatçı olsunlar ya da olmasınlar önemli değil. Ama bir çocuğun kendini ve bedenini tanıması, neler yapıp neler yapamayacağını anlaması için bu eğitimler olmalı. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul müfredatının içine drama dersleri koysa, müzik derslerini daha detaylı hale getirse. Devletin bunu çok kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum.

Sanat eğitimi sizce çocuklarda kaç yaşında başlamalı?

- Ragıp Savaş: Biz akademimizde 4 yaşında başlıyoruz.

KAZI DA YAPACAKLAR, ENGELLİ HAYVANLAR İÇİN YÜRÜTEÇ DE

Festivalde çocuklar için ne gibi atölyeler olacak?

- Can Korur: Oyunculuk, dans, drama dışında müzik atölyelerimiz var. Alana pek çok müzik aleti koyuyoruz, sırf çocuklar gelip tuşlarına dokunsun diye. Bir yandan çocukların el becerilerini geliştirecek pek çok atölye yapıyoruz. Mozaik yapımından maske yapımına, hatta ekip biçmeye kadar... Konumuz sanat ama çocuklara toprak, çevre ve hayvan sevgisini de aşılamak istiyoruz. Vestel’in standında çocuklar sokak hayvanları için barınak ve engelli hayvanlar için yürüteç yapacaklar. Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tam destek veriyor. Mardin Müzesi atölye makineleriyle İstanbul’a geliyor. Çocuklarla birlikte sikke basımından arkeolojik kazıya, masal anlatımına pek çok atölye yapacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı robotik atölyelerden bez bebek ve tahta oyuncak atölyelerine kadar pek çok atölye yapıyor olacak. Ayrıca Türk Hava Yolları bir uçak simülatörü kuruyor. Çocuklar uçak kullanmayı deneyimleme fırsatı bulacak. Hepsi devam ederken günde iki tane tiyatro gösterimi olacak. Çocuklar şeflerle yemek yapacak. Biz çocukları sanatçılarla bir araya getirmeyi vaat ediyoruz ama onlara bir koca günü de dolu dolu geçirme imkanı sunuyoruz.

Ebeveynler için ne gibi etkinlikler olacak?

- Tomru Dereköylü: Çocuklar atölyelerdeyken ebeveynlere çocuk gelişimi anlatılacak. Pedagoglar, psikologlar, fikir önderleri, anneler dünyasındaki ünlü isimler ailelerle bir araya gelecek.

DOĞU’DAN 150 ÇOCUK GELİYOR

◊ İstanbul dışından da katılım sağlanacak mı?
- Can Korur: Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir resim yarışması düzenledik. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki 23 ilden 150 çocuğu İstanbul’a getiriyoruz. Dört gün boyunca onları İstanbul’da ağırlayacağız. İki gün boyunca festivalde olacaklar. Kalan iki günde de şehri dolaşacaklar. Bu konuda İstanbul Valiliği destek veriyor. Fakat 150 çocuk bizi tatmin etmiyor. Bu yüzden de bundan sonraki hedefimiz Çocuk Sanat Festivali’ni gezici hale dönüştürüp köy köy kasaba kasaba dolaşmak. Bir çocuk treniyle Konya’dan yola çıkıp Kars’a kadar gitmeyi hedefliyoruz.

 

 

 

 

 

 

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