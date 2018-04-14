Coachella nedir? Coachella festivali ne zaman yapıldı?
Güney Kaliforniya’nın Colorado Çölü bölgesindeki Indio’da nisan ayında iki hafta sonu yapılıyor. 1999’da düzenlenmeye başlanan, iki yıl ara verip 2001’de gelenekselleşen ve 2012’den beri iki hafta sonuna yayılan festival son dört senede festivalden çok bir moda haftası kıvamını aldı
Her yıl ABD Kaliforniya eyaletinin 'sonsuz güneş ışığı şehri' Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.
Festivalin 2018 ayağına Türkiye'den ünlü isimler çıkarma yaptı. Hacı Sabancı, Hadise, Murat Boz festivaldeki yerini aldı. Oyuncu Hande Erçel ile popçu sevgilisi Murat Dalkılıç günler öncesinden Amerika'ya gitti. Burcu Esmersoy'a ise nişanlısı Berk Suyabatmaz eşlik etti. Şeyma Subaşı da festivale katılan isimler arasında yer aldı. Festivalde Hadise'ye kız kardeşi Derya Açıkgöz eşlik etti.
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