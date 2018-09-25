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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
25.09.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

Cihat Tamer kimdir?

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Cihat Tamer kimdir?

Usta oyuncu Cihat Tamer, şarkıcı ve oyuncu olan Emrah ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi. İkilinin sözlü olarak atışmaları ardından Cihat Tamer’in hayatı ve projeleri yeniden gündeme geldi. Peki, Cihat Tamer kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Türk sinema, tiyatro ve dizi film oyuncusu Cihat Tamer, 24 Şubat 1943 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra, 1959'da Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başladı. 1961'den itibaren sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Bulvar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu ve Cihat Tamer-Ercan Yazgan Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda görev aldı. Sinema filmleri ve tv dizilerinde oynadı. Sanatçı Çasod üyesidir.

CİHAT TAMER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Altınsoylular - 2016
Tehlikeyle Flört - 2015
Ne Münasebet - 2015 Hakkı
Kiraz Mevsimi - 2015
Mucize (film) - 2014 Milli Eğitim Müdürü
Kadim Dostum - 2014
Yalan Dünya - 2013
20 Dakika - 2013 Ali'nin babası
Uzun Hikaye - 2012 Okul Müdürü
Tövbeler Tövbesi - 2011 Egemen
Çılgın Kanal - 2009 Albay Kemal
Zoraki Koca - 2007 Recep
Aşk Her Yaşta - 2005 Emin
Sen misin Değil misin? - 2005 Adnan
Zor Adam - 2004
Paydos - 2004
Şans Kapıyı Kırınca - 2004 Başbakan
Fişgittin Bey - 2003
Koltuk Sevdası - 2001
Eşref Saati - 2000 Şükrü
Yasemince - 1997 Hikmet/Hakim
Oğlum Adam Olacak - 1995 Fikret
Şenlik Var - 1994 Bilal/Cemal/Kemal
Düğüm - 1993
Kavuşma - 1993
Üçüzler - 1993 Bilal/Cemal/Kemal
Herkesin Hayali - 1992
Mahallenin Muhtarları - 1992 Muhtar
Kırmızı Kart - 1990
Bizimkiler - 1989-1991 Şevket
Hayallerim, Aşkım Ve Sen - 1987 Yönetmen
Değirmen - 1986 Vali
Yoksul - 1986 Sevgilisiyle Basılan Adam
Perihan Abla - 1986 Patron Cihat
Patron Duymasın - 1985 Galip Şenhisar
Bir Yudum Sevgi - 1984
Gerzek Şaban - 1980 Soyguncu
Bir Varmış Bir Yokmuş -1971

 

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