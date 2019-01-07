Çiftler buluşması
Ünlü oyuncular Bestemsu Özdemir, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman önceki akşam Etiler’deki Fenix adlı mekanda bir araya geldi.
Üçlüye Bestemsu Özdemir’in avukat sevgilisi Nail Gönenli, Buğra Gülsoy’un eşi Nilüfer Gürbüz ve Serhat Teoman’ın sevgili Leyla Feray eşlik etti. Erken saatlerde geldikleri mekanda yaklaşık 7 saat kalan grup, soruları yanıtlamadan hızla araçlarına doğru yöneldi. Öte yandan erkek bebek beklediği konuşulan Nilüfer Gürbüz’ün büyüyen karnı dikkat çekti.
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