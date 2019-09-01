Chloe’nin büyük pişmanlığı
Serdar Ortaç’tan boşandıktan sonra ülkesine dönen İrlandalı manken Chloe Loughnan, 5 yıl boyunca Türk vatandaşlığına başvurmadığı için bin pişman!
Boşandıktan sonra dizi ve reklam teklifleri yağan ünlü manken, bu işlerin hiçbirini kabul edemedi. İstanbul’da yaşayıp kariyerine burada devam etmek isteyen Loughnan’ın önünde şimdi iki seçenek var: Ya Türkiye’den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacak ya da bir Türk’le evlenecek.
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