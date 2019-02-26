Cesur Simge
Simge, son klibi “Aşkın Olayım”da üstsüz olarak kamera karşısına geçti. O sahneler sosyal medyada büyük ses getirdi.
Yeni hit’e klip çekti
Simge, haftalarca listelerden düşmeyen “Ben Bazen” ve “Öpücem” şarkılarının ardından, söz-müziği Onur Özdemir’e ait “Aşkın Olayım”a klip çekti. Ünlü şarkıcı, bu kez söz ve müzik kadar klipteki görüntüleriyle de ses getirdi.
Portekizli partner
Murat Joker yönetmenliğinde çekilen yeni klibinde üstsüz olarak kamera karşısına geçen Simge’ye, Portekizli model Marcos Santos eşlik etti. Sosyal medyaya saatler içinde bu cesur kliple ilgili mesaj yağdı.
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