Cep telefonu yerine kukla
Koç Lisesi 11. sınıf öğrencisi Öykü Duran, İstanbul Eyüp Pirinçci İlkokulu’nda ‘Reach the Game’ adını verdiği Çocuk Hakları Atölyesi’ni önceki gün ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu ile birlikte gerçekleştirdi.
SosyalBen Akademi rehberliğinde gerçekleşen çalışmada çocuklar, kukla oyununu öğrenirken Çocuk Hakları konusunda da bilinçlendirildi. Ali Poyrazoğlu “Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Çocuklar birbirleriyle iletişimlerini kuklaları oynatarak geliştirsinler diye buradayım. Dünyanın her yerinde kullanılan bir yöntem bu. Anaokullarında, iş hayatında, terapide de kullanılıyor. Çocuğun eline cep telefonu vermektense bir kukla vermek daha faydalı” dedi.
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