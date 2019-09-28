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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Cengiz Kurtoğlu: Üvey annemden işkence gördük

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Cengiz Kurtoğlu: Üvey annemden işkence gördük

Fantezi müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu acılarla dolu çocukluğunu anlattı.Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, 'Çocukluğum aklıma gelince ağlarım' dedi.

* Parçalanmış bir ailenin evladıyım. Biz dört kardeşiz, annemin evden gidişini hâlâ hatırlıyorum… Annem evi terk ettiğinde ben dört yaşındaydım. Üvey anne elinde büyüdük. 19 yaşıma kadar çekyata sırtımı yaslamam yasaktı. İki büklüm otururdum.

* Kardeşlerimle birlikte üvey annemden resmen işkence görüyorduk. Kışın soğuk su ile yıkanırdık. Yemekleri bizden saklardı. Çocukluğumu asla yaşayamadım. Sevgi görmedim.

* Babam ekmek parasının peşinde gece gündüz çalışıyordu. 50 yaşında kalp krizinden vefat etti. Öldüğünde ben askerdeydim, cenazesine bile yetişemedim. Çocukluğum aklıma geldikçe bazen kendi kendime ağlıyorum. Gördüğümüz zorluklar karşısında daha güçlü ve düzgün insanlar olduk. Kendi ailemi yıllarca el üstünde gezdirdim. Evlatlarımı da çok düzgün yetiştirdim.

* Ben eşim Fadime’yi 50 yıl önce tanıdım. Çok sevdiği bir çikolata var. 50 yıldır ona aynı çikolatayı alırım. Yani ilk gün nasılsam bugün de öyleyim. Benim sesim sadece sahnede şarkı söylerken yükselir. Şiddetten çok rahatsız oluyorum. Geçenlerde bir adam kızgın yağı karısının yüzüne atmış ve o aşağılık adam üç gün sonra serbest bırakılmış. Gel de çıldırma! Başka insana eziyet eden, öldüren insanlar için normal cezaevi az kalır, başka yapıların yapılması lazım. Bunlara gün yüzü göstermeyeceksiniz.

* Ailem çok önemli. Eğer bekar olsaydım daldan dala konardım ama ailevi değerlere hep önem verdim. Bu da başarıyı ve istikrarı getirdi. Üç evlat yetiştirdim, yedi torunum var.

 

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