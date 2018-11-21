Cengiz Baykal'dan acı haber geldi
Tiyatro oyuncusu Cengiz Baykal hayatını kaybetti.
Baykal, 18 Kasım’dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
Temmuz Karikutal, Baykal’ın ölüm haberinin ardından facebook sayfasında “İyi ki ofisime gelmişsin de helalleşmişiz… Nur içinde yat…” notunu paylaştı.
Reha Özcan ise Instagram sayfasında “Konservatuvara ilk girdiğim sene oynadığı ‘Soytarılar’ oyunu ile hayran olduğum ve sonrasında da birkaç oyunda birlikte oynadığım Cengiz Baykal abimizi kaybettik. Herkesin başı sağolsun…” mesajını yayınladı.
Zafer Algöz: Sevgili arkadaşım Cengiz Baykal da gitti… Mekanın Cennet olsun canım benim…
Mustafa Avkıran: 1979 yılında yola birlikte çıktığımız #gökalpkulan gitti #payidartüfekçioğlu gitti şimdi de #cengizbaykal... ahhhh... azalıyoruz...
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