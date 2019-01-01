"Cenazelere sosyalleşmek için geliyorlar" demişti
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Gülriz Sururi, bugün vasiyeti gereği sessiz sedasız toprağa verildi. Ölüm haberi toprağa verildikten sonra duyurulan ünlü sanatçı, 2 yıl önce Ayşe Arman'a verdiği röportajda bu vasiyetinin nedenini anlatmıştı.
İşte o bölüm:
İyi de Engin Cezzar’a bir cenaze töreni ya da bir anma töreni güzel olmaz mıydı?
- Ben yine gerçekçi gerçekçi konuşacağım şimdi: Bizdeki cenaze törenleri kötü oluyor. Bana samimiyetsiz geliyor. Avlu kokteyllerine dönüşüyor. Biz, merasim bilmiyoruz, ölüye saygı duymuyoruz. İnsanların dedikodu yaparak orada vakit geçirdiklerini, sosyalleştiklerini çok gördüm. Birbirini görmek için gelenler olduğunu da biliyorum. Bu da bana fena geliyor. Ben bir camiye, bir cenazeye gittiğimde, artık aramızda olmayan o kişiden başka bir şey düşünmemeye çalışırım. Çünkü orada ona yarım saat vereceğim. Tamamında onunla ol. Ama biz, böyle yapamıyoruz. O bakımdan da tören istemedik...
Beraber verdiğiniz bir karar mıydı?
- Tabii ki. İkimiz için de geçerli bir karar...
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