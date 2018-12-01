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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.12.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Cem Özer: Sinan Çetin sigorta yapmadı

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Cem Özer: Sinan Çetin sigorta yapmadı

Sinan Çetin’in yönettiği ‘İstasyon’ filminin çekimleri sırasında rol gereği çukura atladığı sahnede sağ ayağı üç yerinden kırılan, Afyon’da geçirdiği kaza sonrası oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınan 60 yaşındaki Cem Özer, Posta'dan Suna Akyıldız'a konuştu.

Çok geçmiş olsun. Hepimizi korkuttunuz. En merak ettiğim soruyla başlıyorum. Neden dublör kullanmadınız?
Bu tür tehlikeli sahneler için başka teknikler var, düşmeden montajla düşmüş gibi gösterilir. Ama yönetmenimiz Sinan Çetin daha gerçekçi olmasını istedi, atlamamı, düşmemi tercih etti. Bizim iş biraz gaz verme işidir. Setten “Abi yapma!” diyenler oldu. “Alt tarafı iki buçuk metrelik çukur. Ben zaten 1.87’yim. Ne var, atlarım” dedim. Sinan da “Atlar” dedi, gazı verdi. “Atlayacağım yeri göreyim. Önlemleri alalım” dedim. İki kat boş koli, onun üstüne sünger koyulur böyle sahneler için. Koli bulunamadı. İki tane yastık geldi altına. Çukurun üstü açılmadı. Ben de göremedim düşeceğim yeri. Koştuğum istikametteki duvara çarptım, üç yerinden kırıldı ayak.
Hastaneden ilk gelen görüntülerde sadece ayak kırığı gibiydi. Ama sonra uzun süre yoğun bakımda kaldınız.
O sadece bir kırık değil üçlü ve çoklu kırık. Kırılan kemiklerden biri dokuyu zedelemiş. Orada lezyon oluşturmuş. “O lezyonla çalışırsan iltihap olur” dediler. Onun üzerine İsrail’den gelen bir formülü kullanarak suni deri yapıştırdılar. Derinin yerine deri yapıştırıldı yani. “O şekilde gönderemeyiz seni” dediler. Ama Sinan bana baskı yaptı, ben doktorlara baskı yaptım. Hızlı iyileştirmek için ‘Hiperbarik oksijen tedavisi’ yapıldı, bünyem tepki verdi. Hava embolisi oluştu. Aslında biraz kaprisli olmanın, burnu havada olmanın, “Ben yapmam kardeşim” demenin faydası var herhalde. Bunu da 60 yaşında öğrendim.

Cem Özerden ilk sözler:Ben ölmeden cenazemi yaşadım
Cem Özer'den ilk sözler:Ben ölmeden cenazemi yaşadım!

Sinan Çetin bu süreçte sağlık masraflarınızı karşıladı mı?
Hayır. Sigorta da yapmadı. Sette kimse sigortalı değildi. Üstüne kırık ayakla bir gün set bozulmasın diye ısrarla devam ettim. Afyon’da ayağımı geçici alçıya aldılar. “Biz bu kırığı burada ameliyat edemeyiz, İstanbul’a gidin” dediler. Madem bu kadar zor ve tehlikeli bir ameliyat bu, dünya çapında iyi olduğunu bildiğim bir hoca var, Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu. “Bari ona yaptırayım” dedim. Bu kez de “O kazıkçı” dediler. Sponsor bir hastane buldular. “Orada yaptır” dediler. Kabul etmedim. İsmini bile duymamışım... Ertesi güne set organize edilmişti. “Aman iptal olmasın iş. Çekelim sahneyi, ondan sonra İstanbul’a giderim” dedim. Ve sonuç bu oldu...
İyileşince yarım kalan filme devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Sinan ile bir noktada anlaşırsak bunu düşünürüm. Ama Sinan’ın öyle düşündüğünü sanmıyorum. Benim sahnelerimi baştan çekecek herhalde. Ya beni oynatacak ya da beni çıkarıp sahneleri baştan çekecek. 10 misli fiyata mal olacak.
İstediği hastanede tedavi olmadığınız için mi aranız açıldı?
Kırık ameliyatının ücreti isteniyor. O da yüzde 50 indirimli. Azmi hoca “Sen merak etme Cem’ciğim, ben gerekeni yaparım” dedi. Ben bir şekilde ödedim parayı. Şimdi Sinan’dan bir adım bekliyorum. Epeydir görüşmüyoruz. 10 gün oldu. İlk gün gelmişti yoğun bakımdayken bir de çıktıktan sonra o kadar.
Her şeyi cebinizden mi ödüyorsunuz?
Evet. Hallediyoruz çok şükür Sinan Çetin’e muhtaç değiliz.
Sinan Çetin bu duruma ne diyor?
Mağdur olduğunu söylüyor. “Filmim yarım kaldı” diyor. Bir tuhaf işte. Ben daha mağdurum.
Emekliliğiniz var mı?
Yok. Hayatımda sosyal garantiler yaptırmamış biriyim.

 

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