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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Çelik Erişçi kimdir?

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Çelik Erişçi kimdir?

Ünlü popçu Çelik, uzun bir aradan sonra 2. Sayfa programına konuk oldu. 90’lı yıllara damga vuran Çelik’in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Çelik kimdir, kaç yaşında?

Çelik Erişçi, ya da bilinen adıyla Çelik, 12 Mayıs 1966 yılında tarihinde Silahtar’da dünyaya geldi. Babası Arnavut kökenli, annesi Sinop, Ayancık'lıdır.

12 Mayıs 1966 yılında tarihinde Silahtar’da dünyaya geldi. İlkokulu Pendik Süreyya Paşa İlkokulu'nda okudu. Liseyi Pendik Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü'nü kazandı ama ailemden gizli olarak konservatuar sınavlarına girdi. Böylece akademik kariyeri 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler Bölümü'nde kontrbas eğitimi ile başladı.

Akademik kariyerim gibi profesyonel kariyeri hızlı başladı. Elma Kabarede Müjdat Gezen, Rahmetli Cenk Koray, Ayşen Gruda gibi çok büyük isimlerle çalıştı.

Bir yandan akademik eğitimimi sürdüren Çelik, bir yandan müzikal çalışmalarımda çok hırslı bir şekilde kendime yol bulmaya çalıştı. İzel ve Ercan ile bir araya gelerek İZEL ÇELİK ERCAN grubunu kurdu. Özledim albümün çıkardı ve aynı sene Hürriyet gazetesi tarafından Yılın grubu ödülüne layık görüldüler.

Şöhreti yeni tanımaya başlarken bir yandan da İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı ve yüksek notla bitirdiğim için de yine İTÜ Sosyal Bilimlerde doktora hakkı kazandı. Daha sonra arkadaşlarından ayrılarak kariyerimi tek sürdürme kararı aldı.

Sırasıyla 1994 Ateşteyim, 1995 Benimle kal, 1996 Yaman sevda, 1997 Sevdan gözümün bebeği, 1998 Sevgilerimle, 1999 Onu düşünürken, 2000 Unutamam, 2001 Sekizinci - 8 İnci, 2002 Yol, 2003 Affet, 2005 Gariban, 2006 Kod adı aşk, 2011 Kalp gözü, 2012 yılında Milat ve 2013 yılında Best Of Çelik olmak üzere toplam 16 albüme imza attı.

Benimle kal albümdeki “Hercai” isimli şarkımla Kral Tv tarafından yılın bestecisi, Hürriyet gazetesi tarafından ise yılın en iyi pop müzik sanatçı ödülü ile onurlandırıldı.

Tüm bu çalışmalar sürerken yüksek lisans tezimi “Türk pop müziğinde Türk Musîkısi etkileri” başlıklı konu ile tamamladı. 2002 yılında Müjdat Gezen'in Efendy Show Theatre için hazırladığı "Kabare Tri Peypırs" da Müjdat Gezen, Nükhet Duru, Ayşen Gruda, İlhan Daner, Ateşböceği Ercan ve gibi birçok usta sanatçıyla sahne aldı.

2004 yılında yayınlanmış “Yumuşakçalar ve Diplomasi” isimli bir kitabı var. İki kez evlendi ve boşandı. İkinci evliliğim Buket Saygı ile yaptı, bu evlilikten Atilla Ata isimli bir çocuğu var.

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