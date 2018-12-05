Çekirdek aile!
Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu kızları Liya ile İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde anne-baba olma heyecanı yaşan Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti kızları ile ilk kez görüntülendi.
Bebek bakım odasının çıkışında görüntülenen çift gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakan Hatipoğlu, "Herkesin yaşaması gereken şahane bir duygu, mesela 45 dakikadır bebek bakım odasındayız. Alışverişe mola verdik, yemekti, altını değiştirmekti falan derken uzun zamandır buradayız" dedi.
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