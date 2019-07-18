Canlı yayında şaşırtan iddialar
Ahu Tuğba, yaşadığı sitenin yöneticisi tarafından tehdit edilen manevi annesi Suzan Öktemer'in yardımına koştu.Öktemer, aidat borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı yönetici Metin Yılmaz’dan şikayetçi oldu.
Ahu Tuğba ve site yöneticisi Metin Yılmaz canlı yayına bağlanarak yaşananları Beyaz Magazin’e anlattı.Canlı yayında kozlarını paylaşan Ahu Tuğba ve site yöneticisi Metin Yılmaz şunları söyledi:
BU ADAM YALAN KONUŞUYOR!
‘’Elimde yalan beyanatları var bu kişi çok yalan konuşuyor.6 bin lira para yatırdım.Suzan Öktemer öz annem değildir.Ben tek çocuğum.30 yıldır ilk aidatı ödeyen ben Ahu Tuğba, bu beyefendi olunca mı ödemiyorum?’’
‘’MANEVİ ANNEM DEDİĞİ ÖZ ANNESİ, OĞLU DA ÖZ KARDEŞİDİR!’’
Site yöneticisi Ahu Tuğba’nın manevi annesi hakkındaki iddialarını yalanladı. ‘’Bu olay tamamen Ahu Hanım’ın aidat ödemek istememesinden çıkmıştır.Banka dekontları, her şey elimde var.’’
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