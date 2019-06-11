Caner Erdeniz kimdir? Caner Erdeniz'in merak edilen hayatı
Ünlü oyuncu Müge Boz ile yakın zamanda dünya evine girmeye hazırlanan basketbolcu Caner Erdeniz, evlilik haberlerinin ardından internette en fazla araştırılan isimlerden biri oldu. Başarılı basketbolcunun hayatı ile ilgili bilgilere ulaşmak isteyenler, 'Caner Erdeniz kimdir? ' sorusuna yanıt arıyor. İşte, özellikle magazin takipçilerinin merak ettiği, Caner Erdeniz'in hayatı ile ilgili bilgiler.
2008 yılında TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı'nda kariyer hayatına başlayan Caner Erdeniz, ünlü oyuncu ve model Müge Boz ile nikah masasına oturacak. Evlilik haberlerinin damga vurması ile Erdeniz'in hayatı ve biyografisi de merak konusu oldu. İşte, basketbolcu Caner Erdeniz'le ilgili merak edilenler.
CANER ERDENİZ'İN BİYOGRAFİSİ
Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kariyerine 2008 yılında TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı'nda başlayan Caner Erdeniz, sonra sırasıyla, Maliye Milli Piyango, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş Sompo Japan, TED Ankara Kolejliler, Acıbadem Üniversitesi SK, Eskişehir Basket, Galatasaray takımlarında forma giydi. 2.00 boyundaki Caner Erdeniz, kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.
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