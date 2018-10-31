Canan Karatay kimdir? Canan Karatay'ın eşi kim?
Prof. Dr. Canan Karatay, sıra dışı yorumları ve katıldığı programlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Vegan beslenenler için söyledikleri uzun süre konuşulan Canan Karatay’ın özel hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Canan Karatay kimdir, eşi kim?
Karatay diyeti ile ismini geniş kitlelere duyuran ve beslenme üzerine radikal açıklamalarıyla sosyal medyaya damga vuran Canan Karatay, 1943 yılında Elazığ’da dünyaya geldi.
1943 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Karatay’ı son yıllarda sosyal medya sayesinde çok sık duyuyoruz. Kendisi her ne kadar beslenme üzerine radikal açıklamalarıyla tanınsa da tıp alanında profesörlük unvanına sahiptir. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, İngiliz Hükümeti’nden burs kazanarak Liverpool’daki Bölgesel Kardiyoloji Merkezi’nde iki yıl uzmanlık eğitimi aldı.
Türkiye'de “uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi” tekniğini ilk kez kullanan Karatay, ilerleyen yıllarda Karatay Diyeti adında bir kitapla beslenme ve kalp sağlığı üzerine popüler çalışmalar yürüttü.
Canan Karatay; TRT1`de yayınlanan "Pelin Çift`le İyi Fikir" programında eşi Ali Başak Karatay ile ilgili ilk kez konuşmuştu. Canan Karatay, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" açıklamasında bulunmuştu.
ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?
1979 yılında Canan Efendigil (Karatay) ile hayatını birleştiren Ali Başak Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından, eşi Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay gibi akademisyen. Karatay çiftinin aynı zamanda Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğulları var.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle