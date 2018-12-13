Can Çelebi kimdir kaç yaşında?
Can Çelebi, Türkiye A Milli Hentbol Takımının oyuncularındandır. Eğitimini Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan (BESYO) mezun olduktan sonra profesyonel oyunculuk kariyerini sürdüren Can Çelebi, 2014-2015 sezonunda Türkiye'de yetişip yurt dışında forma giyen tek Hentbolcu olarak tarihe geçmiştir. İşte, Can Çelebi hakkında merak edilen bazı detaylar
Can Çelebi, 27 Nisan 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.
Maliye Milli Piyango altyapısından yetişmiş, okul takımları ve kulüp altyapısında dikkat çekmiş ve 17 yaşında kulübünün A Takıma yükselmiştir. 2007-08 sezonunda Maliye Milli Piyango ile ligi 2. sırada bitirerek, erken yaşta büyük bir başarıya ortak olmuştur.
Aynı kulübün alt yapı müsabakalarında sayısız Türkiye Şampiyonlukları ve derecelere sahip sporcu, 8 yıl bu kulübün formasını giydikten sonra 2011-12 sezonu sonunda Ankara İl Özel İdare Kulübü ile anlaşmıştır.
Sözleşmesi 2013-14 sezonunda bittikten sonra Hırvat temsilcisi RK Nexe Našice takımına transfer olan Can Çelebi, böylelikle 2014-2015 sezonunda Türkiye'de yetişip yurt dışında oynayan tek Hentbolcu olarak ülkemizi temsil etmiş, ayrıca takımı ile Seha Ligi'nde mücadele eden ilk Türk hentbolcu olmuştur.
Seha Ligi Avrupa'nın önde gelen 8 Hentbol ülkesinin en iyi takımlarının bir araya gelerek kendi aralarında oluşturduğu özel bir ligdir.
Takımı ile sözleşmesi 2014-15 sezonu sonunda biten Can Çelebi, 2015 -2016 sezonunda Fransa'nın LNH ekiplerinden Chartres Metropole Handball 28 takımına transfer olmuştur.
Böylece bir ilke daha imza atan Can Çelebi, Fransa Hentbol Ligi LNH'de profesyonel olarak oynayan ilk Türk sporcudur. Burada geçirdiği bir senenin ardından Almanya'nın köklü kulüplerinden TVB Stuttgart 1898 takımına transfer olmuştur. Böylelikle dünyanın en zor üç liginde de forma giyme başarısı göstermiştir.
1,96 boyundaki Can Çelebi, spor hayatını Almanya'da sürdürmektedir.
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