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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.12.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Can Çelebi kimdir kaç yaşında?

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Can Çelebi kimdir kaç yaşında?

Can Çelebi, Türkiye A Milli Hentbol Takımının oyuncularındandır. Eğitimini Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan (BESYO) mezun olduktan sonra profesyonel oyunculuk kariyerini sürdüren Can Çelebi, 2014-2015 sezonunda Türkiye'de yetişip yurt dışında forma giyen tek Hentbolcu olarak tarihe geçmiştir. İşte, Can Çelebi hakkında merak edilen bazı detaylar

Can Çelebi, 27 Nisan 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Maliye Milli Piyango altyapısından yetişmiş, okul takımları ve kulüp altyapısında dikkat çekmiş ve 17 yaşında kulübünün A Takıma yükselmiştir. 2007-08 sezonunda Maliye Milli Piyango ile ligi 2. sırada bitirerek, erken yaşta büyük bir başarıya ortak olmuştur.

Aynı kulübün alt yapı müsabakalarında sayısız Türkiye Şampiyonlukları ve derecelere sahip sporcu, 8 yıl bu kulübün formasını giydikten sonra 2011-12 sezonu sonunda Ankara İl Özel İdare Kulübü ile anlaşmıştır.

Sözleşmesi 2013-14 sezonunda bittikten sonra Hırvat temsilcisi RK Nexe Našice takımına transfer olan Can Çelebi, böylelikle 2014-2015 sezonunda Türkiye'de yetişip yurt dışında oynayan tek Hentbolcu olarak ülkemizi temsil etmiş, ayrıca takımı ile Seha Ligi'nde mücadele eden ilk Türk hentbolcu olmuştur.

Seha Ligi Avrupa'nın önde gelen 8 Hentbol ülkesinin en iyi takımlarının bir araya gelerek kendi aralarında oluşturduğu özel bir ligdir.

Takımı ile sözleşmesi 2014-15 sezonu sonunda biten Can Çelebi, 2015 -2016 sezonunda Fransa'nın LNH ekiplerinden Chartres Metropole Handball 28 takımına transfer olmuştur.

Böylece bir ilke daha imza atan Can Çelebi, Fransa Hentbol Ligi LNH'de profesyonel olarak oynayan ilk Türk sporcudur. Burada geçirdiği bir senenin ardından Almanya'nın köklü kulüplerinden TVB Stuttgart 1898 takımına transfer olmuştur. Böylelikle dünyanın en zor üç liginde de forma giyme başarısı göstermiştir.

1,96 boyundaki Can Çelebi, spor hayatını Almanya'da sürdürmektedir.

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