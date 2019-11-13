Nusret'in çalışanlarından yeni iddia!
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün telefonla yayına bağlanan Nusret çalışanlarından biri yaptığı açıklamalarla olay olmuştu.
Bugün ise buna bir yenisi daha eklendi. Nusret'e açtığı 250 bin dolarlık işe geri dönüş davasını kazanan o garson yaşadıkları mobbingi ve detaylarını tek tek anlattı. Nusret'in, çalışanlarına hakaret etmesinin yanı sıra bahşişlerine de el koyduğunu açıklayan o garson şaşırtan bir itirafta daha bulundu. İşte detaylar...
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