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18.12.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Çağan Irmak'tan 'Yunan' Issız Adam yorumu

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Çağan Irmak'tan 'Yunan' Issız Adam yorumu

YÖNETMENLİĞİNİ Çağan Irmak’ın yaptığı, başrollerini Melis Birkan ve Cemal Hünal’ın üstlendiği 2008 yapımı “Issız Adam”, Atina’da yeniden çekildi.

Yiannis Papadakos’un yönetmenliğini üstlendiği Yunan versiyonda, başrolleri Yiannis Tsimitselis ve Katerina Geronikolou paylaştı. Filmin galası önceki gün Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapıldı. Galaya Çağan Irmak ve film yapımcısı Mustafa Oğuz da katıldı.

Çağan Irmak, “Başrol oyuncularıyla tanıştım. Hepsi en az benim ilk filmi çektiğim andaki kadar heyecanlı. Ben de heyecanla bekliyorum. Ne yaptıklarını çok merak ediyorum” dedi.

Çağan Irmaktan Yunan Issız Adam yorumu

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