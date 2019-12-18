Çağan Irmak'tan 'Yunan' Issız Adam yorumu

Yiannis Papadakos’un yönetmenliğini üstlendiği Yunan versiyonda, başrolleri Yiannis Tsimitselis ve Katerina Geronikolou paylaştı. Filmin galası önceki gün Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapıldı. Galaya Çağan Irmak ve film yapımcısı Mustafa Oğuz da katıldı.

Çağan Irmak, “Başrol oyuncularıyla tanıştım. Hepsi en az benim ilk filmi çektiğim andaki kadar heyecanlı. Ben de heyecanla bekliyorum. Ne yaptıklarını çok merak ediyorum” dedi.