Büyükler için oyun vakti
Türkiye’nin ilk hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival’in ikincisi, 5-6 Mayıs’ta Kemer Country’de gerçekleşti.
“Büyüklere oyuncaklar” konseptiyle düzenlenen festivale yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Katılımcılar arasında ünlü isimler de vardı. Oyuncu Rüzgar Erkoçlar’ın da DJ’lik yaptığı etkinlikte ayrıca DJ Deeperise performans sergiledi. İki günlük festival, Fatma Turgut konseriyle sona erdi.Festivalin finalinde Fatma Turgut konser verdi.
Deeperise
Rüzgar Erkoçlar“Vatanım Sensin” dizisinin Yıldız’ı Pınar Deniz de festivaldeydi.Yosi Mizrahi, DTV’ye binerken düşme tehlikesi geçirdi.Ragıp Savaş
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