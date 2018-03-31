Buse Varol kimdir? Buse Varol hangi dizilerde oynadı?
Buse Varol, magazin dünyasını takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Birçok projede yer alan Buse Varol, Dağ 2 filminde de Ece karakterine hayat vermiştir. Peki, Buse Varol kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen o isim hakkında merak edilenler hakkında bazı bilgiler
Buse Varol, son zamanlarda adının magazin dünyasında anılmasıyla birlikte araştırılan isim oldu.
Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde doğdu.
Lisans eğitimini asıl olarak Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünde tamamlayan ancak kariyerine oyunculukla devam eden Buse Varol’un hayatı katıldığı güzellik yarışmasıyla değişti.
Uzun bir süre dershanelerde öğretmenlik yaptıktan sonra 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik yarışmasına katıldı ve yarışma sonucunda uzun bir süre modellik yaptı.
İlk televizyon projesi 2013 yapımı Tozlu Yollar dizisi oldu. Bu dizi de Şerife adlı karaktere canlandıran Buse Varol ardından 2 yıl boyunca Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer aldı.
Evlilik yolunda ilerlediği Alişan ile tanışmasına vesile olan Dostlar Mahallesi adlı dizide ise taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı.
Son olarak Bülent İnal ile Özlem Conker’in başrollerini paylaştığı Payitah Abdülhamid’in kadrosuna dahil olan Buse Varol, Mislimelek karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.
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