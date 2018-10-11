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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
AA
11.10.2018 - 16:30, Son Güncelleme:

Buse Terim'e sosyal medyadan hakarete tazminat cezası

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Buse Terim'e sosyal medyadan hakarete tazminat cezası

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle Anıl Ulaş Durna'nın 15 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Anıl Ulaş Durna'nın 15 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, davacı Terim ailesini temsilen avukat Rezan Epözdemir ile davalı Anıl Ulaş Durna'nın avukatı Şükran Tavlaş katıldı.
Avukat Epözdemir duruşmada söz alarak, davalı hakkında daha önce mahkumiyet kararı verildiğini hatırlatarak, "Huzurdaki dava manevi tazminat davasıdır. Davalı, davaya konu küfürlerin kendisinin ettiğini kabul etmiş ve bu nedenle hakkında daha önce mahkumiyet kararı verilmiştir. Talep ettiğimiz miktar müvekkilimizin zenginleşmesini sağlamayacaktır. Ortada bir suç vardır. Davamızın kabulüne karar verilsin." diye konuştu.
Müvekkilin olay nedeniyle son derece pişman olduğunu aktaran davalı Anıl Ulaş Durna’nın avukatı Şükran Tavlaş ise "Müvekkilim olay nedeniyle son derece pişman olduğunu aktardı. Olayın ardından özür dileyen müvekkilin asgari ücretin biraz üstünde geliri vardır. Öncelikle davanın reddine, aksi taktirde müvekkilimin maddi durumu göz önünde bulundurularak hakkaniyete uygun bir karar verilmesini talep ederim." dedi.
Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, davalı Anıl Ulaş Durna'nın, davacılar Fatih Terim, Fulya Adalet Terim ve Buse Terim'e beşer bin liradan toplam 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 28 Ağustos 2015’ten itibaren yasal faiziyle davacılara ödenmesine hükmetti.
- Olayın geçmişi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Anıl Ulaş Durna, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmış, 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Terim ailesi bu kez Durna'ya 60 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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