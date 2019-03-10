Buse İskenderoğlu kimdir?
Gündemdeki haberler ardından Buse İskenderoğlu’nun hayatı merak konusu oldu. Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile Buse İskenderoğlu’nun ayrıldığı iddia edildi. Peki, Buse İskenderoğlu kimdir?
1997 yılında Yalova'da dünyaya gelen Buse İskenderoğlu, 1999 depreminin ardından ailesiyle birlikte Bursa'da yaşamaya başladı. Miss Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. Binlerce başvuru arasından önce ilk 20’ye kaldı, sonra da Miss Turkey 2016’nın birincisi oldu. Oyunculuk ve modellik kariyeri yapmak isteyen Buse İskenderoğlu, Anadolu Üniversitesi’nde halkla ilişkiler okuyor. Bilim kurgu ve aşk romanlarını seviyor.
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