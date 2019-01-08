Burhan İnce hayatını kaybetti!
Tiyatro ve sinema oyuncusu Burhan İnce hayatını kaybetti. Mahallenin Muhtarları’ndan ‘Çiçek Taksi’ye çok sayıda dizi ve filmde rol alan İnce, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
BURHAN İNCE KİMDİR?
16 Şubat 1946 yılında dünyaya gelen Burhan İnce, oyunculuğa 1963 yılında tiyatroyla başladı. 1964 yılında ise, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda ‘Fareli Köyün Kavalcısı’ oyunuyla profesyonel tiyatro yaşamına başladı. Ulvi Uras, Muammer Karaca ve Nejat Uygur gibi isimlerle çalışan İnce, çok sayıda dizide ve filmde ve 80’den fazla tiyatro oyununda rol aldı.
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