Burcu Kıratlı kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?
Burcu Kıratlı, ünlü besteci Sinan Akçıl ile dünya evine girmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almasının ardından Aşk ve Mavi'de de rol alan Burcu Kıratlı, düğününde giydiği gelinlikle sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Peki, Burcu Kıratlı kimdir? İşte, merakla araştırılan o isim hakkında bazı bilgiler ve yer aldığı diziler
Burcu Kıratlı, yeni yılın ilk gününde Sinan Akçıl ile dünya evine girmesinin ardından gelinliğiyle gündem konusu oldu.
Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamladı. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde rol alan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Actor Studio eğitimi almış; daha sonra bu merkezde 2 yıl boyunca kadrolu oyuncu olarak çalışmıştır.
Oyunculuk kariyerinde ilk olarak “Mustafa Kemal’im” ve “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” tiyatro oyunlarıyla seyirciyle buluşan Burcu Kıratlı "Su ve Ateş", "Peri Masalı", "Bizim Hikaye”, isimli bir çok sinema filmi projesinin yanı sıra "Elde Var Hayat” ve “Diriliş Ertuğrul” Tv dizilerinde yer aldı.
Burcu Kıratlı son olarak hâlâ devam eden “Aşk ve Mavi” dizisinde “Mavi” karakterini canlandırmaktadır.
YER ALDIĞI PROJELER
Aşk ve Mavi (TV Dizisi 2016-2018)
Diriliş Ertuğrul (TV Dizisi 2014-2016)
Bizim Hikaye (Film 2015)
Peri Masalı (Film 2014)
Su ve Ateş (Film 2013)
Elde Var Hayat (TV Dizisi 2010-2011)
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