Burcu Kıratlı kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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02.01.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Burcu Kıratlı kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?

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Burcu Kıratlı kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?

Burcu Kıratlı, ünlü besteci Sinan Akçıl ile dünya evine girmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almasının ardından Aşk ve Mavi'de de rol alan Burcu Kıratlı, düğününde giydiği gelinlikle sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Peki, Burcu Kıratlı kimdir? İşte, merakla araştırılan o isim hakkında bazı bilgiler ve yer aldığı diziler

Burcu Kıratlı, yeni yılın ilk gününde Sinan Akçıl ile dünya evine girmesinin ardından gelinliğiyle gündem konusu oldu. 

Burcu Kıratlı kimdir Hangi dizilerde rol aldı

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamladı. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde rol alan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Actor Studio eğitimi almış; daha sonra bu merkezde 2 yıl boyunca kadrolu oyuncu olarak çalışmıştır.

Oyunculuk kariyerinde ilk olarak “Mustafa Kemal’im” ve “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” tiyatro oyunlarıyla seyirciyle buluşan Burcu Kıratlı "Su ve Ateş", "Peri Masalı", "Bizim Hikaye”, isimli bir çok sinema filmi projesinin yanı sıra "Elde Var Hayat” ve “Diriliş Ertuğrul” Tv dizilerinde yer aldı.

Burcu Kıratlı son olarak hâlâ devam eden “Aşk ve Mavi” dizisinde “Mavi” karakterini canlandırmaktadır.

YER ALDIĞI PROJELER

Aşk ve Mavi (TV Dizisi 2016-2018)
Diriliş Ertuğrul (TV Dizisi 2014-2016)
Bizim Hikaye (Film 2015)
Peri Masalı (Film 2014)
Su ve Ateş (Film 2013)
Elde Var Hayat (TV Dizisi 2010-2011)

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