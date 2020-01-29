Burcu Kıratlı dolandırıcıya yarım milyon kaptırdı!
Sanat, iş ve spor dünyasından birçok ismi, Ponzi Zinciri adlı sistem ile dolandıran Mine Özkan’ın kurbanlarından biri de Burcu Kıratlı çıktı. Kar payı alma vaadiyle yarım milyon lirasını sisteme kaptıran ünlü oyuncu, savcılığa başvurdu.
İSMİ MİNE ÖZKAN
Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı Burcu Kıratlı oldu. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Güzel oyuncu, Özkan'a yaklaşık yarım milyon TL kaptırdığını belirtti.
Burcu Kıratlı, Mine Özkan’ın tuzağına düştü!
KURBAN ARTIYOR
Ponzi'ye 1.3 milyon dolar kaptıran basketbolcu Semih Erden de geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurmuştu. Mine Özkan'ın "Aylık kâr faizi vereceğim" diyerek para aldığı magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismin de ileriki günlerde dava açması bekleniyor.
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