Bülent Serttaş kimdir, abisi kim?
Bülent Serttaş’ın abisi Yalçın Serttaş, kardeşiyle ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu. ‘İki elim ölene kadar yakasında olacak’ sözleri ardından Bülent Serttaş’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Bülent Serttaş kimdir?
Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncu Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 Elazığ’da dünyaya geldi. 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi.
1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.
Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol aldı.
Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.
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