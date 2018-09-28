Bugün bebeğimle dans ettim :)

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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28.09.2018 - 20:17, Son Güncelleme:

Bugün bebeğimle dans ettim!

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7 aylık hamile olan Azra Akın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu çok konuşuldu.

İşte Azra Akın'ın paylaştığı dans görüntüleri ve altına düştüğü not:

Bugün bebeğimle dans ettim :)
Bana göre hamilelik ve doğum doğal bir süreç. Bu değerli anlar tadına varılarak yaşanmalı. Bebeklerimizi yolculuklarına, onları doğumdan bile önce, henüz karnımızdayken severek, onlarla iletişim kurarak başlatmaktan daha güzel bir şey olamaz. Hayat her zaman gül bahçesi değildir. Bundan korkmamalıyız. Çünkü biz kadınlar muhteşemiz ve bunun için yaratılmışız. Vücudumuza ve bebeğimize güvenmeliyiz. Onlar ne yapacağını iyi biliyorlar. Ben doğuma hazırlık aşamasında nefes çalışmaları kadar, hareket etmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Kalça bölgemizi esnek ve güçlü tutmak, o beklediğimiz an geldiğinde bize çok yardımcı olacak. Bazılarınca tesadüf ama benim inandığım kadarı ile bu dünya üzerinde geçiridiğimiz yüz binlerce yılın tecrübesi ve armağanı olarak bir çok dans bu konuda bize katkı sağlıyor. İster oryantal olsun, ister salsa veya hawai dansları... Sanki kadının doğası için yaratılmış danslar. İçimizdeki bilgelik dolu sesi ve gücümüzü unutmayalım. Kimseye teslim etmeyelim...

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