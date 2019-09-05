Bu kez olmadı Serenay!
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın tarzı, “Ne giyse yakışıyor” sözünün de bir yere kadar geçerli olduğunu gösteriyor.
Serenay Sarıkaya, bu sezonun gözde parçalarından “biker” yani bisikletçi şortu giymeyi seçmiş.
Yalnız seçtiği şort, o modele göre biraz daha kısa. Bu haliyle erkek
iç çamaşırını andırıyor. Biker değil boxer yani.
Bir atletle takımlasa yine iyi... Ama üzerine giydiği beli kısa kolu uzun gömlek işi iyice zorlaştırıyor.
Çorap-sneaker olayı da üstüne tüy dikiyor.
Serenay bu haliyle babasının dolabında ne bulduysa giyen haşarı kız çocuğu gibi. Şık gözlüğü, kırmızı ruju ve ışıltılı gülümsemesi bile kurtaramıyor durumu...
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