Engin Akyürek: Bu kadarını beklemiyordum!
Engin Akyürek, “Sessizlik” adlı kitabının ilk imza gününü İstinye Park D&R’da yaptı.
Ünlü oyuncu, Türkiye’den hayranlarının yanı sıra yabancı takipçilerinin de büyük ilgi gösterdiği etkinlikte hem kitapimzaladı, hem sevenleriyle fotoğraf çektirdi. Akyürek, “Kitaba gelen tepkiler beklediğimden daha iyi diyebiliriz” dedi.
Engin Akyürek’in imza gününe Macaristanlı hayranları da geldi.
Engin Akyürek’i görmeye gelenler arasında Porto Rikolu hayranları da vardı.
BUKET AYDIN'LA ÇOK ÖZEL
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