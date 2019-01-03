Ebru Gündeş'ten manidar paylaşım
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, son dönemde hakkında çıkan iddialara ilginç bir şekilde yanıt verdi.
Son günlerde ünlü sanatçının hamile olduğu dedikoduları gündeme gelmişti. Bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan ünlü sanatçı, bugün Instagram hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
Gülümseyen bir fotoğrafını paylaşan Gündeş " Bu ara sadece gülüyorum 😉 Siz de deneyin" notunu düştü..
Takipçilerinden bazıları bu mesajı " Hamile" iddialara cevap olarak yorumladı.
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