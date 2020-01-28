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Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:36,Son Güncelleme:/

Boşuna melek olmadı (ALESSANDRA AMBROSIO)

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Boşuna melek olmadı (ALESSANDRA AMBROSIO)

Victoria’s Secret’ın en popüler meleklerinden Alessandra Ambrosio, giymek için büyük cesaret isteyen Balmain marka kıyafetiyle Grammy Ödülleri’nde tam bir gövde gösterisi yaptı.

Bacaklarının güzelliğine bakmaktan kıyafete odaklanamıyorum bile.
Aslında kıyafeti beğendiğimi söyleyemeyeceğim.
Ama sadece siyah ve beyazdan oluşan styling’i, o muhteşem vücudu ve biz kadınların sinirini bozacak güzellikteki selülitsiz, kaslı bacakları ile bütün olarak baktığımda, “Bir kıyafet bu kadar güzel taşınabilir” diyorum.
Saçının ve makyajının kusursuzluğu için de şapka çıkarmak istiyorum.
Gerçekten çok başarılı.

Boşuna melek olmadı (ALESSANDRA AMBROSIO)


Fotoğraf: AFP

 

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