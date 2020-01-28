Boşuna melek olmadı (ALESSANDRA AMBROSIO)

Bacaklarının güzelliğine bakmaktan kıyafete odaklanamıyorum bile.

Aslında kıyafeti beğendiğimi söyleyemeyeceğim.

Ama sadece siyah ve beyazdan oluşan styling’i, o muhteşem vücudu ve biz kadınların sinirini bozacak güzellikteki selülitsiz, kaslı bacakları ile bütün olarak baktığımda, “Bir kıyafet bu kadar güzel taşınabilir” diyorum.

Saçının ve makyajının kusursuzluğu için de şapka çıkarmak istiyorum.

Gerçekten çok başarılı.





Fotoğraf: AFP

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