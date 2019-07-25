Blade Runner filminin yıldızı Rutger Hauer hayatını kaybetti
Kötü adam rolleriyle sinema tarihinde özel bir yere sahip olan ve en çok Blade Runner filmiyle tanınan Hollandalı oyuncu Rutger Hauer, 75 yaşında yaşamını yitirdi.
Altın Küre ödüllü, Blade Runner, The Hitcher, Ladyhawke, The Blood of Heroes ve Batman Begins filmlerindeki rolleri ile tanınan Hollandalı oyuncu Rutger Hauer 75 yaşında hayatını kaybetti.
Ajansı, oyuncunun geçen Hollanda’daki evinde kısa süreli bir hastalık geçirdiği ve ardından hayatını kaybettiği doğruladı.
Hauer, dün yapılan cenaze töreniyle toprağa verildi.
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