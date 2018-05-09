Biz bu filmi ne zaman çektik
Uluslararası Adana Film Festivali’nde En İyi Film seçilen “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok” yarın vizyona giriyor. Filmin galası ise önceki akşam Kanyon’da yapıldı.
Cinayet masası dedektifi Salim’in kör olacağını öğrenmesinin ardından yaşadıklarını konu alan filmin galasına ekip tam kadro katıldı. Başrol oyuncuları Fatih Artman, Demet Evgar, Hale Sürel, Ezgi Eyüboğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu, gösterim öncesi basına poz verdi, soruları yanıtladı. Evgar’ın “Biz bu filmi çektiğimizde Euro 3 liraydı. Uzun zaman oldu, üzerinden epey zaman geçti, tam hatırlamıyorum” sözlerine yönetmen Onur Ünlü’den esprili bir karşılık geldi: “Filmin ne zaman çekildiğini ben de hatırlamıyorum. 1,5 yıl kadar oldu. Çok çalışıyoruz, bir sürü şey çekiyoruz. Ama sonbahardı, tabii, sonbaharlardan birinde çektik.”
Nursel Köse
Yılmaz Kunt
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