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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Biricik Suden kimdir?

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Biricik Suden kimdir?

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in, Instagram'da paylaştığı kaslı fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Fotoğraflar ardından Biricik Suden’in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte, Biricik Suden kimdir? Sorusunun detaylı yanıtı

Başarılı modacı Biricik Suden, 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de dünyaya geldi. Anne babası Yugoslav göçmeni olan Suden'in, bir abisi vardır. 16 yaşındayken teyzesi Biricik'i evlat edinerek bütün mirasını ona bıraktığından ailesininkinden farklı bir soyada sahiptir. Çocukluğu Yeniköy'de geçti. Henüz dört yaşındayken Cumhuriyet Gazetesi'nden okumayı sökünce okula başladı. Atatürk Kız Lisesi'nden mezun oldu. Nişantaşı'nda LCC (Language and Culture Centre)'de grafik ve illüstrasyon eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde İbrahim Safi resim atölyesine devam etti. Gelişimi için 4 yıl da Paris'te kaldı.

Biricik Suden, 1976 yılında başrolünde Rüştü Asyalı'nın oynadığı "Ben Bir Garip Keloğlanım" adlı filmin kadrosunda yer ladı. 2011 yılında Televizyonda Hayat Bilgisi adlı programı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile birlikte sundu.

DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNİ MAZHAR ALANSON İLE YAPTI

Suden, 1986 yılında İlker İnanoğlu ile evlendi ve 1988 yılında boşandı. Ardından 1989 yılında Kral TV'nin eski yöneticisi Kerim Sağlam ile yaptı, bu evlilik 7 yıl sürdü. Üçüncü evliliğini 2001 yılında Mehmet Pisak ile Las Vegas'ta yaptı ve bu evlilikte de aradığını bulamadı. MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile 2003 yılında nikah masasına oturdu.

 

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