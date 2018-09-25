Birce Akalay isyan etti: Sokak arasında meyhane mi olur?
Kadıköy Koşuyolu’nda oturan oyuncu Birce Akalay, Instagram’da isyan mesajı yayınladı: Burası yerleşim yeri. Koşuyolu’nda açılan sekizinci sınıf meyhanelerden ve içmeyi bilmeyen müşterilerden şikayetçiyim.
KEŞMEKEŞ ŞİKAYETİ
Kadıköy'de yaşayan Birce Akalay'dan gece yarısı sitemi... Sabah'ın haberine göre;Ünlü oyuncu, önceki gece oturduğu Koşuyolu'ndaki sokakta yaşanan keşmekeş ve gürültüye isyan etti: "Açılan sekizinci sınıf meyhanelerden, içmeyi bilmeyen edepsiz müşterilerinden şiddetle şikayetçiyim."
'KAPIMDA ASAYİŞ İSTİYORUM'
Akalay, "Burası yerleşim yeri! Valeler ve bilumum sarhoşlar cellat gibi araç sürüyor. Biz yıllardır burada güven ve huzur içinde yaşıyoruz... Ben sitede yaşamıyorum, evimin kapısı sokak. Kapımın önünde asayiş istiyorum" diyerek Kadıköy Belediyesi, Beyaz Masa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.
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