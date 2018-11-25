Bir gün boyunca sette gülmedik 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBir gün boyunca sette gülmedik
GeriMagazin Bir gün boyunca sette gülmedik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
25.11.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Bir gün boyunca sette gülmedik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir gün boyunca sette gülmedik

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu 'Hadi Be' programa 'Müslüm' filmiyle seyirciyle buluşan genç oyuncu Şahin Kendirci konuk oldu. Gişede büyük başarı elde eden 'Müslüm' filmin de usta sanatçının çocukluk yıllarına hayat veren ve performansıyla büyük beğeni toplayan Şahin Kendirci merak edilenlerini anlattı...

Çok soğuk olmayı tercih eden birisi değilim

Şahin Kendirci kendisi ve kişiliği hakkında sorulara: Çok soğuk olmayı tercih eden birisi değilim. Esprili hallerim vardır. Espri yapmayı ve ortama karışmayı seven bir yapım var. 

DM’lerden yazanlara karışıyor, annem çok kıskançtır

Genç oyuncu annesinin en çok neyine karıştığını sorusuna ise, instagram'dan  direkt mesajlardan yazanlara karışıyor, annem bu konularda çok kıskançtır. 

Ortaya böyle bir şey çıkacağını tahmin etmiyordum

Kendirci ‘Sesin dışında en çok neyin beğeniliyor?’ sorusuna verdiği cevap: Filmden sonra izleyenler oyunculuğumu çok övüyorlar. Bu güzel övgüleri duydukça bende çok mutlu oluyorum. Çünkü filmde oynadığım zaman ortaya böyle bir şey çıkacağını bende tahmin etmiyordum.

Korkum olmadı, çünkü kendime güveniyordum

 Kendirci, Müslüm Gürses’in gençliğini oynarken neler hissettiğini şu sözlerle ifade etti: Korkum olmadı, çünkü kendime güveniyordum. Babanın hayatı, fazla duygu ve hissiyat gerektiren hikayeye sahip, o yüzden kendime güvendim, duygusal bir insan olarak. ‘Kestik’, ‘tamam bitti’ dedikleri zaman iyi ve olumlu yaklaşıyorlardı o yüzden daha çok kendime güvenim artıyordu. 

Bir gün boyunca sette gülmedik


Yürekten gelerek oynadım

Kendirci, oyunculuk eğitimi almadığın açıkladı: Yok hiç eğitim almadım. Direk yürekten gelerek oynadım.

Müslüm Baba’nın ilk sazını hediye etti

Şahin Kendirci, Muhterem Nur ile ilk karşılaştıklarında  neler hissettiğini ve ondan ne tepkiler aldığını şu sözlerle açıkladı: Muhterem anne ilk beni gördüğünde Müslüm Baba'ya çok benzetti ve  duygulandı. Onu görünce çok heyecanlandım çünkü Müslüm Baba’dan bize kalan tek hatıra, çok benzettiği için direk çok sevdi. Bende çok seviyorum, direk Müslüm Baba’nın ilk sazını hediye etti. Sazı için nasihat verdi, ‘Buna gözün gibi bak kimseye verme’ dedi. 

Bir gün boyunca sette gülmedik 

Kendirci ‘Oyunu oynarken nelere dikkat ettin?’ sorusuna ise, 'Bazı sahnelerimizde güle oynaya geldiğimiz zamanlarımız vardı. Kimi sahneleri direk çekiyorduk çok güzel oluyordu bitiyordu. Ama anne ölme sahnesinde, o gün karar almıştık ben hiç gülmeyecektim. Bütün ekip gülmedik ciddi bir sahne, yönetmenim ‘oğlum bugün gülmek yok sana’ dedi.  Direk o duyguya girdim. Bir gün boyunca sette gülmedik ve karavanın içinde o psikolojiyi yaşadım. 

İlk izlerken çok duygulandım

Ben filmi ilk izlerken çok duygulandım. Çoğu insan ‘Baba’nın hayatını bu kadar bilmiyorduk sayenizde öğrenmiş olduk’ dediler. Aslında ön yargıyla gidenlerde oldu, ‘çok kötü film’ gibisinden ama sonra ağlayarak çıkanlar olmuş. 

Ben o kadar heyecanlıydım ki böyle depar atıyorum kameralar yetişemiyordu

Kendirci, filmdeki ilk günkü çekim heyecanının anlattı: İlk gün başladığımda pazarda koşma sahnesi çekiyoruz. Yönetmenim yavaş geleceksin diyor, ama ben o kadar heyecanlıydım ki böyle depar atıyorum kameralar yetişemiyordu. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Mis kokulu melek kızım'

Ünlü çiftin büyük heyecanı! Ultrasonda dikkat çeken detay...

Bir gün boyunca sette gülmedik

Yasemin tatilde!