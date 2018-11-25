Çok soğuk olmayı tercih eden birisi değilim

Şahin Kendirci kendisi ve kişiliği hakkında sorulara: Çok soğuk olmayı tercih eden birisi değilim. Esprili hallerim vardır. Espri yapmayı ve ortama karışmayı seven bir yapım var.

DM’lerden yazanlara karışıyor, annem çok kıskançtır

Genç oyuncu annesinin en çok neyine karıştığını sorusuna ise, instagram'dan direkt mesajlardan yazanlara karışıyor, annem bu konularda çok kıskançtır.

Ortaya böyle bir şey çıkacağını tahmin etmiyordum

Kendirci ‘Sesin dışında en çok neyin beğeniliyor?’ sorusuna verdiği cevap: Filmden sonra izleyenler oyunculuğumu çok övüyorlar. Bu güzel övgüleri duydukça bende çok mutlu oluyorum. Çünkü filmde oynadığım zaman ortaya böyle bir şey çıkacağını bende tahmin etmiyordum.

Korkum olmadı, çünkü kendime güveniyordum

Kendirci, Müslüm Gürses’in gençliğini oynarken neler hissettiğini şu sözlerle ifade etti: Korkum olmadı, çünkü kendime güveniyordum. Babanın hayatı, fazla duygu ve hissiyat gerektiren hikayeye sahip, o yüzden kendime güvendim, duygusal bir insan olarak. ‘Kestik’, ‘tamam bitti’ dedikleri zaman iyi ve olumlu yaklaşıyorlardı o yüzden daha çok kendime güvenim artıyordu.





Yürekten gelerek oynadım

Kendirci, oyunculuk eğitimi almadığın açıkladı: Yok hiç eğitim almadım. Direk yürekten gelerek oynadım.

Müslüm Baba’nın ilk sazını hediye etti

Şahin Kendirci, Muhterem Nur ile ilk karşılaştıklarında neler hissettiğini ve ondan ne tepkiler aldığını şu sözlerle açıkladı: Muhterem anne ilk beni gördüğünde Müslüm Baba'ya çok benzetti ve duygulandı. Onu görünce çok heyecanlandım çünkü Müslüm Baba’dan bize kalan tek hatıra, çok benzettiği için direk çok sevdi. Bende çok seviyorum, direk Müslüm Baba’nın ilk sazını hediye etti. Sazı için nasihat verdi, ‘Buna gözün gibi bak kimseye verme’ dedi.

Bir gün boyunca sette gülmedik

Kendirci ‘Oyunu oynarken nelere dikkat ettin?’ sorusuna ise, 'Bazı sahnelerimizde güle oynaya geldiğimiz zamanlarımız vardı. Kimi sahneleri direk çekiyorduk çok güzel oluyordu bitiyordu. Ama anne ölme sahnesinde, o gün karar almıştık ben hiç gülmeyecektim. Bütün ekip gülmedik ciddi bir sahne, yönetmenim ‘oğlum bugün gülmek yok sana’ dedi. Direk o duyguya girdim. Bir gün boyunca sette gülmedik ve karavanın içinde o psikolojiyi yaşadım.

İlk izlerken çok duygulandım

Ben filmi ilk izlerken çok duygulandım. Çoğu insan ‘Baba’nın hayatını bu kadar bilmiyorduk sayenizde öğrenmiş olduk’ dediler. Aslında ön yargıyla gidenlerde oldu, ‘çok kötü film’ gibisinden ama sonra ağlayarak çıkanlar olmuş.

Ben o kadar heyecanlıydım ki böyle depar atıyorum kameralar yetişemiyordu

Kendirci, filmdeki ilk günkü çekim heyecanının anlattı: İlk gün başladığımda pazarda koşma sahnesi çekiyoruz. Yönetmenim yavaş geleceksin diyor, ama ben o kadar heyecanlıydım ki böyle depar atıyorum kameralar yetişemiyordu.