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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
05.06.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

" Bir erkeğin ehlileşmesi için girmesi gereken tek yer doğumhanedir”

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" Bir erkeğin ehlileşmesi için girmesi gereken tek yer doğumhanedir”

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka ve evliliğe dönüşen oyuncu Eda Özerkan Acar - Timur Acar çifti, 9 aylık Eliz ismindeki kızları ile ebebek’tenBebek Dergisi’ne röportaj verdi. Eliz’in hiçbir anını kaçırmamaya özen gösterdiklerini dile getiren çift, onunla geçirdikleri her dakikanın tadını çıkarmaya çalışıyor.

Timur Acar ve Eda Özkenar Acar çifti; evlilikleri, hamilelik sürecinde yaşananlar ve kızları Eliz ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi. Güzel bir hamilelik dönemi geçirdiğini belirten Eda Özkenar Acar, “Hamileliğim spor ve havuz şeklinde geçti. O süreçte evde de tadilat vardı. Hiç oturmadım, sürekli ayaktaydım. Son güne kadar araba kullandım. Sancım başladığımda evde tektim. Doğuma bile arabamla kendim gittim.” dedi.

Eşiyle birlikte doğuma giren Timur Acar ise o anı şöyle tarif etti: “Bunu en başından beri istiyordum. Orada iki kere düşünüyorsunuz. Hem Eda’yı hem de bebeği… O ikisini bir anda, yan yana görmek mükemmel bir duygu. Tarif etmekte zorlanıyorum. Tarifi yok gerçekten. İyi ki cesaret edip doğuma girmişim. Hayatım boyunca unutamayacağım ve hayatıma çok şey katan bir şeydir. Bir erkeğin ehlileşmesi için girmesi gereken tek yer doğumhanedir.”

Bir erkeğin ehlileşmesi için girmesi gereken tek yer doğumhanedir”

Kendimi bir emniyet gibi görüyorum.
Eliz’den sonra hayatındaki her şeyin değiştiğini dile getiren Timur Acar, baba olmayı şöyle anlattı: “Baba olduğunuzda, emniyetli bir alandan bakmaya çalışıyorsunuz her şeye. Hele de bebeğiniz henüz çok küçükse. Şu an Eliz, anne sütüyle beslendiği ve anneye ayrı bir gözle baktığı için onun, benden çok annesine ihtiyacı var. Bir babanın kızını ve bir kızın babasını keşfetmesi, anneden sonra gelişen bir aşama. Bu yüzden ben biraz arkada durur vaziyetteyim. Emniyet gibi, kalkan gibi düşünüyorum kendimi.” Eşinin harika bir baba olduğunu söyleyen Eda Özkenar Acar ise “Timur süper bir baba. O konuda hakkını inkâr edemem. Bir şey olduğu zaman gönül rahatlığı ile Eliz’i ona bırakabiliyorum. Altını da değiştirir. Yemeğini de yedirir. Banyo da yaptırır. O konuyla alakalı
hiçbir endişem yok.” dedi.
Bir bakıcı desteği almadan bebeklerini büyüten çift, kariyer ve bebeğin bir arada olmasının, büyütülecek bir mesele olduğunu düşünmüyor. Eda Özkenar Acar, “Kariyerime biraz ara verebilirdim; ama çocuk ertelenebilecek bir karar değildi benim için. “Çocuk yaparsam kariyerim ne olur?”, “Unutulur muyum?” diye bir kaygım hiç olmadı.” derken Timur Acar da “Bu dönemde bizim için büyütülecek en güzel şey Eliz.” dedi.
Bir erkeğin ehlileşmesi için girmesi gereken tek yer doğumhanedir”

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