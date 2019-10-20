"Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" sözüne suç duyurusu
Alişan, 7 aylık oğlu Burak'a şaka yaparken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Oğlunun ağzına meyve uzatıp sonra kendi ağzına soktuğu o görüntülere bazı takipçileri hakaret boyutuna varan yorumlar yaptı. Günaydın'ın haberine göre Alişan, "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" yorumu üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Alişan, o görüntülerin sadece şaka olduğunu belirtti. Savcılık, yorumu ifade özgürlüğü sayıp dosyaya takipsizlik verdi.
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