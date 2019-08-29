Bilimkurgu seti mi kına mı?
Şarkıcı Aylin Coşkun’un kına gecesinde seçtiği bilimkurgu esintileri taşıyan kostümünü konuk ediyoruz bugün...
Fark ettiniz mi; son dönemde kına gecelerinde giyilen tasarımlar bir enteresan...
Hesapta geleneklerimiz uygulanıyor ama bildiğimiz bindallı fena halde mutasyona uğramış durumda.
Aylin Coşkun’un kına kostümü buna iyi bir örnek.
Babaevini garip bir saç aksesuvarı ve cesur bir dekolte ile terk etmeyi seçmiş Aylin Coşkun... Altın rengi, taşlar, ne ararsanız var.
Hint filmi ve bilimkurgu seti arasında sıkışıp kalan kostümüne bakınca insan ne diyeceğini bilemiyor.
Arşivleri karıştırınca karşıma “Flash Gordon” filminde oynayan İtalyan oyuncu Ornella Mutti çıktı. Kostümün ilham kaynağı olsa gerek...
Ama o bile daha sade.
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