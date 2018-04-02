Bildiğim tüm duaları okudum...
Yapımcılığını Statü Pictures’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Raşit Çelikezer’in oturduğu, senaryosu Haluk Özenç ve Çetin Büyükakın tarafından kaleme alınan “Eyvah Karım”ın basın gösterimi Kanyon AVM’de gerçekleştirildi. Filmin başrol oyuncularında Asuman Dabak’ın özel bir mazereti dolayısıyla katılamadığı gösterimde film ekibi soruları yanıtladı.
Wilma Elles: Bildiğim tüm duaları okudum...
Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan filmin oyuncuları çekimler esnasındaki deneyimlerini paylaştı. Filmin başrol oyuncularından Wilma Elles, filmde çok güzel bir ekip oluşturduklarını dile getirirken “Filmde hep gece çekimlerimiz oldu. Çok soğuktu ama eğlenceliydi. Bir ara soğuktan donacağım diye çok korktum. Bildiğim bütün duaları okudum.” dedi.
Oyuncu Yosi Mizrahi de keyifli bir iş çıkardıklarını belirterek, “Bir erkeğin esasında iki kadın arasında kaldığı zamanlarda neler yapabileceğini anlattığımız bir hikaye. Filmin sahnelerinin yüzde 80’i gece geçiyor. Bundan sonra artık film seyircilerin, kararı onlar verecek.”
Metin Yıldız: Allah kimseyi hırsızlık yapmak zorunda bırakmasın...
Oyuncu Metin Yıldız da filmde bir hırsızı canlandırdığını dile getirerek, “Henüz senaryo aşamasında fark ettik ki hikaye bir tiyatro oyunu gibi yazılmış. Okuma provasında anlamıştık, güzel ve keyifli bir oyun olacağını. Çekerken de çok özveriyle, sabahlara kadar çalıştık. Allah kimseyi hırsızlık yapmak zorunda bırakmasın.” ifadelerini kullanarak herkesi kahkahaya boğdu.
Başrollerini Yossi Mizrahi, Wilma Elles ve Asuman Dabak’ın paylaştığı, kadrosunda Sali Celil Cengiz, Metin Yıldız, Cansu Gültekin, Murat Okay, Binnur Şerbetçioğlu, Tarık Şerbetçioğlu, Mustafa Varol, Gizem İnceoğlu ve Köksal Engür gibi isimleri de barındıran film 6 Nisan’da vizyonda seyircisi ile buluşacak.
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