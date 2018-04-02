Bildiğim tüm duaları okudum...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Magazin
Deniz BOY
02.04.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Bildiğim tüm duaları okudum...

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Bildiğim tüm duaları okudum...

Yapımcılığını Statü Pictures’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Raşit Çelikezer’in oturduğu, senaryosu Haluk Özenç ve Çetin Büyükakın tarafından kaleme alınan “Eyvah Karım”ın basın gösterimi Kanyon AVM’de gerçekleştirildi. Filmin başrol oyuncularında Asuman Dabak’ın özel bir mazereti dolayısıyla katılamadığı gösterimde film ekibi soruları yanıtladı.

Wilma Elles: Bildiğim tüm duaları okudum...

Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan filmin oyuncuları çekimler esnasındaki deneyimlerini paylaştı. Filmin başrol oyuncularından Wilma Elles, filmde çok güzel bir ekip oluşturduklarını dile getirirken “Filmde hep gece çekimlerimiz oldu. Çok soğuktu ama eğlenceliydi. Bir ara soğuktan donacağım diye çok korktum. Bildiğim bütün duaları okudum.” dedi. 

Oyuncu Yosi Mizrahi de keyifli bir iş çıkardıklarını belirterek, “Bir erkeğin esasında iki kadın arasında kaldığı zamanlarda neler yapabileceğini anlattığımız bir hikaye. Filmin sahnelerinin yüzde 80’i gece geçiyor. Bundan sonra artık film seyircilerin, kararı onlar verecek.”

Bildiğim tüm duaları okudum...

Metin Yıldız: Allah kimseyi hırsızlık yapmak zorunda bırakmasın...

Oyuncu Metin Yıldız da filmde bir hırsızı canlandırdığını dile getirerek, “Henüz senaryo aşamasında fark ettik ki hikaye bir tiyatro oyunu gibi yazılmış. Okuma provasında anlamıştık, güzel ve keyifli bir oyun olacağını. Çekerken de çok özveriyle, sabahlara kadar çalıştık. Allah kimseyi hırsızlık yapmak zorunda bırakmasın.” ifadelerini kullanarak herkesi kahkahaya boğdu.

Başrollerini Yossi Mizrahi, Wilma Elles ve Asuman Dabak’ın paylaştığı, kadrosunda Sali Celil Cengiz, Metin Yıldız, Cansu Gültekin, Murat Okay, Binnur Şerbetçioğlu, Tarık Şerbetçioğlu, Mustafa Varol, Gizem İnceoğlu ve Köksal Engür gibi isimleri de barındıran film 6 Nisan’da vizyonda seyircisi ile buluşacak. 

Bildiğim tüm duaları okudum...

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