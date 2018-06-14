Beyonce ve Jay-Z konseri için şok iddia
Dünya turuna çıkan Beyonce ile Jay-Z’nin Glasgow konserinin boş görünmemesi için bedava bilet dağıtıldığı ileri sürüldü.
Habertürk'te yer alan habere göre, Amerikalı pop yıldızı Beyonce ve eşi Jay-Z’nin “On the Run 2’ adını verdikleri dünya turnesi bekledikleri gibi geçmiyor. Çift, İskoçya’da beklediği ilgiyi bulamadı.
Daily Mail Gazetesi’nin haberinde yer alan iddiaya göre Glasgow kenti stadyumuna yeterince seyirci gelmeyeceğini gören konser organizatörleri, stadın otoparkında binlerce bileti bedava dağıttı. Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan habere göre, organizatörler, konserde sahne önünün boş kalmaması için de ucuz bilet alanların buralara oturmalarına izin verdi.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR
Konserin bilet fiyatları 300 ile 3 bin TL arasında değişiyordu. Çift bedava bilet iddialarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
10 yıldır evli olan 3 çocuk sahibi çift, konser turnesini, “Ayrılıyorlar” dedikodularına cevap olarak kullanıyordu. Nisan ayında başlayan turnenin ilk ayağında çift sahnede “nikâh tazelemişti”.
İkili, Galler’in başkenti Cardiff’te sahneye çıkmadan önce, geçen yılın haziran ayında dünyaya gelen ikiz çocukları Rumi ve Sir’ün yeni fotoğraflarını sahneye kurulan dev ekranda paylaşmıştı.
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