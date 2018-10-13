Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin kimdir?
Ünlü futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin arasındaki kavgadan sonra en çok konuşulan isimlerden biri de Özlem Ada Şahin oldu. Pop şarkıcısı Berkay Şahin'le 2016 yılında evlenen Özlem Ada Şahin'in kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin kimdir?
Bir dönem mankenlik ve dizi oyunculuğu da yapan Özlem Ada Şahin, Berkay Şahin'le yaptığı evlilik sonrası magazin basınının yakından takip ettiği bir isim oldu. Ünlü isim son olarak Arda Turan ve Berkay arasındaki kavganın ardından hayatı en çok merak edilen kişiler arasında yer aldı. İşte, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin hakkında tüm detaylar...
29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir Ayvalık’ta dünyaya geldi. Anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Yugoslavya kökenlidir. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okuyan Özlem Ada Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bunun yanı sıra İspanyolca eğitimi de almaktadır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar verdi ve birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı.
2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre’nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolüne hayat verdi. Özlem Ada Şahin, 2016 yılında uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Berkay’la nikah masasına oturdu. Çiftin Arya isminde bir kızı var.
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