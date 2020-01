Bergüzar Korel'e haksızlık

Cengiz Semercioğlu: Bergüzar, hamilelik döneminde gereksiz bir aile içi tartışmanın göbeğinde kaldı. Bugüne kadar Tanju Korel’in mal varlığını neden paylaşmadıklarını da anlamış değilim. Belki geçmişte yapsalar bunu, bugün bu sorunları yaşamayacaklardı.



Onur Baştürk: Karışık bir dava. Miras işleri çok özel, aile içi durumlar. Bizi aşar diyorum bu konular. Ama evet, Bergüzar’a başından beri yapılanlar haksızlık gibi geldi bana.



Ömür Gedik: Miras dağıtıldığına göre kavgaların son bulmasını bekleyebiliriz. Bergüzar’a yapılan en büyük haksızlık, aile içi meselelerin basına bu kadar yansımasıydı. Umarım miras sorununun bitmesiyle aile meselelerinin ortalığa dökülmesi son bulur.

Hadise meydan okuyor

Hadise, paylaştığı son videoyla sosyal medyada yine gündem oldu. Ünlü şarkıcı kıyafetlerini eleştirenlere inat mı bu tür iddialı videolar yayınlıyor? Hadise’nin paylaşımlarında provokatif bir yan var mı, yoksa şarkıcı bizimle eğleniyor mu?

Ömür Gedik: Hadise istediğini giysin, istediği pozu versin, karışan görüşen yok tamam da, artık kafasını başka konulara yorsa, iddialı kıyafetlerle verdiği pozlardan farklı şeylerle gündeme gelse diyorum. Hadise herkesle dalga geçiyor, eğleniyor mu onu bilemem ama son videosunun pek beğenilmediği ortada.



Cengiz Semercioğlu: Hadise bunu yeni yapmıyor ki. Onu ilk tanıdığım 23 yaşında da böyleydi, 34 yaşında da böyle. Her zaman sahnede iddialıydı. Elbette kendisine yönelik “Bunu neden giydin, bunu neden çıkardın” eleştirilerinin de payı vardır bu videolarda. “Siz ne derseniz deyin, ben bildiğimi okurum” diyen bir meydan okuma bu.



Onur Baştürk: Hem eleştirenlere yanıt veriyor, hem eğleniyor hem de provokatif tabii ki. Hepsi birden. Şahsen herkesle çok güzel kafa bulduğunu düşünüyorum Hadise’nin. Ayrıca sosyal medyanın damarlarını iyi biliyor Hadise. Nasıl konuşulacağını, nasıl gündemde kalacağını...

Ünlüler tek yürek

Elazığ depreminden sonra ünlüler bir oldu ve yardım çağrılarında bulunup depremzedelerin acısını paylaştı. Ünlülerin bir olabilmesi için illa böyle bir toplumsal acı mı yaşamamız lazım?

Cengiz Semercioğlu: “Bizden olan-bizden olmayan” diye bakılan isimler var. Ünlüler iktidarı da destekleyebilir, muhalif de olabilir. Bundan dolayı ayrımcılığa uğramamalılar, boykot edilmemeliler. Deprem gibi acılar nasıl bütün ünlüleri aynı duyguda buluşturuyorsa, normal zamanlarda da o isimlerin bu ülkenin sanatçıları olduğu unutulmamalı.



Ömür Gedik: Sadece ünlüler değil, her Türk vatandaşı Elazığ ve Malatya için tek yürek oldu. Yardım topladılar, elde avuçtakini gönderdiler, dua ettiler. Acılar, felaketler insanları bir araya getiriyor. Çok acı ama bunun bir örneğini daha yaşamış olduk.



Onur Baştürk: Ünlüler aslında ortak hareket etmeye her zaman müsait. Onları kutuplaştıran, birbirinden ayıran, kalıplara sokan toplum ve medya. Yoksa ünlülerin sadece acı olaylarda değil, her zaman bütün olacağını, olduğunu düşünüyorum.

Askerlik onlara yakıştı

Ünlüler kısa dönem askerliklerini yapmak için peş peşe birliklerine teslim oluyor. Sizce askerlik imajı en çok kime yakıştı? Saçı sakalı kestirerek en büyük değişimi hangisi yaşadı?

Onur Baştürk: En büyük değişimi yaşayan tabii ki Can Yaman ve Umut Evirgen oldu. İkisinin de askerlik halini sevdim. Çağatay Ulusoy ise aynıydı. Çok büyük değişim yaşamadı. Sonuçta saçları hep kısaydı Çağatay’ın.



Ömür Gedik: Ben birini diğerinden ayırt edemiyorum. Bence hepsine yakıştı. Asıl değişimi kısa zamanlı da olsa askerden döndüklerinde hissedecekler, biraz daha büyümüş, olgunlaşmış olacaklar.



Cengiz Semercioğlu: Elbette en çok değişen Can Yaman ve Manuş Baba oldu. Saçlar sakallar gidince tanınmaz hale geldi ikisi de... Askerlik imajının en çok yakıştığı isimler bana göre Furkan Andıç, Alperen Duymaz ve Ezhel.





Bu kadarı fazla Yıldız!

Yıldız Tilbe’nin kendi deyişiyle “yonttuğu” saçlarını nasıl buldunuz? Kuaföre verecek parası olduğuna göre ünlü şarkıcı konuşulmak

için mi yapıyor bunları?

Ömür Gedik: Pek güzel bulmadım kesimi, kuaföre gitse daha iyi bir model çıkabilirdi. Ama düzgün modeli de o beğenmezdi belki. Zaten Yıldız Tilbe ne yaparsa yapsın şaşırmıyoruz. Çılgınlık yapmadığında şaşıracağız galiba.





Onur Baştürk: Kısaca o bir Yıldız Tilbe. Sürüden ayrı bir kadın. Nevi şahsına münhasır. O yüzden her haline ve yaptıklarına öyle bakıyorum. Konuşturmak için yaptığını sanmıyorum. Kafasına esmiş, yapmış.



Cengiz Semercioğlu: Tamam, Yıldız Tilbe nevi şahsına münhasır bir isim. Tamam, Yıldız’ın sahneye terlikle çıkması da dahil olmak üzere pek çok çılgınlığına alıştık. Tamam, Yıldız’ın Twitter’da abuklaması da kabulümüz. Ama bu kadarı da fazla değil mi? Kuaföre verecek parası mı yok? Yıldız çılgınlıkları dozunda bıraksa iyi olur artık.



