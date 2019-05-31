Beren Saat’ten boşanma sorularına yanıt gibi paylaşım - Boşanacaklar mı?
Boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde yeni gelişme yaşandı. Sorular karşısında sessizliğini koruyan Beren Saat, Kenan Doğulu için paylaştığı doğum günü mesajında boşanma sorularından da dem vurdu. İşte, Beren Saat’in paylaşımında dikkat çeken detaylar
Beren Saat, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Kenan Doğulu’nun doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe için yaptığı paylaşımlarla şaşırtan Beren Saat’in ifadeleri kafalarda soru işareti bıraktı. Saat’in “Sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı”, “Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de görece az hevesli taraftım zaten” ve “Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin” cümleleri dikkat çekti.
İşte, Beren Saat’in paylaşımı:
“Ben oyun arkadaşımı buldum galiba” dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk. Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı... Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşçalarımızın gözünden hesapsızca biz işte. Ne zaman boşanacaksınız diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de görece az hevesli taraftım zaten. Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüz yıllar yaşadık. Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabi ki yeni şarkalar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da, sana aşık oldum.
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