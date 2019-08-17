Beren Saat vefat eden arkadaşı Aykut Cömert’i gözyaşlarıyla andı
Ünlü oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla genç yaşta vefat eden arkadaşı Aykut Cömert’i andı. Elindeki porselen bebekle fotoğraf çekilen Beren Saat’in gözyaşları dikkatten kaçmadı.
Bir süredir evliliğindeki krizlerle gündeme gelen Beren Saat, geçtiğimiz haziran ayında vefat eden yakın arkadaşı Aykut Cömert’i gözyaşlarıyla andı. Beren Saat, porselen bebekle çekildiği fotoğrafı “Bu gece bebeğini aldım” notuyla paylaştı.
Fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, 7 Haziran 2019 tarihinde kanser hastalığına yenik düşmüştü.
Beren Saat Instagram hesabından şu paylaşımı yapmıştı:
"Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıran bulabilmek neredeyse imkansız.
Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hiç bitmeyecek canim arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et."
AYKUT CÖMERT KİMDİR?
Aykut Cömert, 1982 yılında Ankara’da doğdu. İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında “Rüya” ve “Gerçek Hayat” adlı kısa filmleri çekti.
Haziran 2011’de Mardin Film Festivali’nde “Siyah Beyaz Çocuklar” atölye ve belgesel projesini hayata geçirdi. Avrupa’da, Avustralya’da, Balkanlar’da yaşayan ve Türkiye’de yaşayan gençlerin kültürel ve tarihi buluşmaları hakkında iki tam metrajlı belgesel çekti. 2011 yılında Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Bölümünün desteğiyle gerçekleştirildi.
2014 yılının Kasım ayında 2. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde Türk sinemasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı, Cahide Sonku’nun hayatını konu alan “100-5=CAHİDE” isimli video performansı sinemaseverler tarafından büyük ilgi topladı.
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