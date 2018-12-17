Bence bir şey yok
Acun Ilıcalı, Etiler’deki Da Mario çıkışı görüntülendi. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’la yemek yiyen Ilıcalı, “O Ses Türkiye” yarışmasındaki jüri üyeleri Hadise ve Beyazıt Öztürk’ün aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu.
◊ Ilıcalı, “İkilinin videosunu paylaştınız ve günlerdir çok konuşuluyor” diyen muhabirlere “Ben normal bir Instagram videosu çektim. Böyle haberlerin çıkmasını da aklım ve hayalim almıyor. Bence aralarında bir şey yok. Genelde dediğim çıkar benim biliyorsunuz. Kalbim temiz” dedi.
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