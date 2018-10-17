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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.10.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Ben hâlâ bir çocuğum

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Ben hâlâ bir çocuğum

Animasyon filmi “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi”nde Aslı karakterini canlandıran Funda Güray, projenin kendisine çok keyif verdiğini söylüyor: “Çocukları çok seviyorum. Zaten hâlâ yeğeniyle karşılıklı oturup lego oynayan bir çocuğum ben de. Bu yüzden onları eğlendiren, üstelik öğretici bir projede yer almak büyük mutluluk.”

◊ “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi” ile yollarınız nasıl kesişti?

- Menajerim “Bir animasyon iş çekilecek, üstelik reel karakterler de olacak. Seninle görüşmek istiyorlar, oynar mısın?” dediğinde şaşırdım. “Nasıl yani, bir Türk yapım şirketi animasyon film çekecek öyle mi? Kesinlikle olmalıyım o projede” dedim. Üstelik Türkiye’nin en çok izlenen çizgi filmiydi söz konusu olan. “İstanbul Muhafızları”nı zaten yeğenimden dolayı biliyordum. Senaryosunu okuyup Aslı karakterini de görünce “Bu iş benim” dedim. Birincisi hep çocuk işi yapmak istemiştim, ikincisi hiç denemediğim bir tür olan animasyonda rol alacaktım. Kendimi zorlamayı seven, her seferinde farklı karakterler oynamayı tercih eden bir oyuncu olarak bu benim için çok önemliydi. Aynı zamanda ilk uzun metraj filmim olacaktı. O yüzden seve seve kabul ettim.

◊ Bu proje oyunculuk anlamında size neler kattı?

- Bu projenin bana kattıklarını yazmak sayfalar alabilir ama kısaca bahsedeyim... Öncelikle var olmayan oyuncu arkadaşlarla duygu alışverişi yapmayı öğrendim. Bu kulağa biraz delice gelebilir ama gerçekten var olmayan, soyut karakterlerle aynı sahneyi paylaşmak her oyuncunun harcı değil. İkincisi filmimizde rol alan diğer arkadaşlarla aynı anda aynı şeyleri yapabilme yetisine sahip olduk. Özellikle partnerimi oynayan Lemi Filozof’la bir süre sonra baktığımız noktayı bile otomatik olarak belirlemeye başladık çünkü ilk başlarda bunun için bile metrelerle ölçümler yapılıyordu. Ve tabii çocukların nelerden etkilendiğini, onlarla nasıl iletişime geçilebileceğimi artık daha iyi biliyorum.

Ben hâlâ bir çocuğum

BU İŞTEKİ İLHAM KAYNAĞIM “ŞİRİNLER”Dİ

◊ Lazerlere bakıp oynamak çok zor olsa gerek. Bu süreçte kendinizi nasıl geliştirdiniz?

- Biz “İstanbul Muhafızları”nı hep reel mekanlarda çektik, greenbox bile çok nadir kullanıldı. Sadece çok kalabalık ve bol aksiyonlu sahnelerin olduğu Yerebatan Sarnıcı’nda lazerler kullanıldı. Karakterlerin tepkilerini yönetmenimizin önceden hazırlattığı storyboard ve videoboard’ları izleyerek kafamızda canlandırdık. Ben bu işte çalışırken “Şirinler”den esinlendim diyebilirim.

Çocuklara hitap etmek size neler hissettirdi?

- Çocukları çok seviyorum, onlarla iletişimim de her zaman iyi olmuştur. Ben hâlâ yeğeniyle karşılıklı oturup lego oynayan bir çocuğum. Bu yüzden onları eğlendiren, üstelik öğretici ve kültürel anlamda katkısı olan bir projede yer almak büyük mutluluk.

Gerçekten “Ab-ı Hayat” suyuna sahip olsanız, ne yapardınız?

- Aaa galamızın sonunda biz Ab-ı Hayat suyunu dağıttık, siz daha içmediniz mi? Şaka bir yana, nefsine her zaman hakim olmuş biri olarak Aslı karakterinin yaptığını yapardım.

Çocukken favori çizgi film karakteriniz kimdi?

- Çocukken birden fazla favori çizgi film kahramanım vardı. Bunlardan en sevdiğim Kurabiye Canavarı’dır.

Ben hâlâ bir çocuğum

Ben hâlâ bir çocuğum


HEDEFİ HİÇ ÇALIŞMAMIŞ KADINLARI DA İŞ HAYATINA KAZANDIRMAK

Hedefi hiç çalışmamış kadınları da iş hayatına kazandırmakGastronomi sektörü bir süredir Türkiye’de atakta. Geçtiğimiz yıl TURYİD tarafından Türkiye’nin ilk uluslararası gastronomi zirvesi yapıldı. Yerli yabancı uzmanlar gastronomiyi Türkiye turizminin geleceği açısından birinci sıraya soktu. Bunun gerçekleşmesi için de olmazsa olmazların başında eğitim geliyor. Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi USLA da bu alanda global oyuncular yetiştirmek, Türkiye’nin gastronomi sektöründeki varlığını güçlendirmek için yola çıkmış bir okul. Okulun başında da finans sektöründen deneyimli bir isim Emel Arslan Güryıldız var. Finans sektörünü bırakarak yeme-içme sektörüne geçen, USLA’nın yöneticiliğini yapan Emel Arslan Güryıldız, bu alanın kadınların ekonomik hayata katılımını sağlamada çok önemli bir işlevinin olacağı görüşünde. “Belki de bugüne kadar evi dışında çalışmayan ama çalışmak isteyen kadınlar için çok farklı projelerle bu kadınları ekonomiye kazandırabiliriz” diyen Emel Arslan Güryıldız bu fikirlerini İlham Veren Kadınlar’a anlattı.
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