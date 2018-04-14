'Ben de filmlerde çok tokat yedim'
Müjde Ar, Puhu TV’de yayınlanmaya başlayan “Şahsiyet” dizisindeki tokat sahnesiyle çok konuşulmuştu.
Dizide kızı rolündeki polis memuru Nevra’yı canlandıran Cansu Dere’ye senaryo gereği tokat atan Ar, şöyle dedi:
“Cansu ile anne-kız rolüne çok yakıştık diye düşünüyorum. Hikayede, Nesrin ile Nevra’nın çok soğuk bir anne-kız ilişkisi var. Sahne gereği, kızıma sert bir tokat atmam gerekiyordu. Ben zaten yıllarca filmlerde çok tokat da yedim tokat da attım. Cansu da profesyonel bir oyuncu, bu yüzden hiç zorlanmadık çekerken. Evet, biraz canını acıttım ama sonra o güzel yanaklarından onlarca defa öptüm. Önemli olan sahneyi en iyi haline getirmek bu yüzden o sırada yaptığınız şeyler önemsiz oluyor.”
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